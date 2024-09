Näin Moulin Rouge! -musikaalin tähdet kommentoivat esityksen saamaa kritiikkiä – Risto Kaskilahdelta hauska sutkautus

Muutama viikko sitten ensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterissa saanut Moulin Rouge! -musikaali on myynyt syksyn esitykset miltei loppuun. Musikaalin tähdet Jennie Storbacka ja Risto Kaskilahti vierailivat Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa esityksestä, sekä sen saamasta kritiikistä.

Kaskilahden mukaan yleisö on ottanut esityksen vastaan riemastuttavasti. Hän kertoo näyttelijöiden saavan paljon energiaa yleisöltä heti esityksen alkutahdeista asti.

– Se on meille niin iso asia, että saamme siitä paljon energiaa. Vaikka vähän nilkkaa pakottaisi, tai kurkkuun pistäisi, niin me saamme siitä potkua ja se on ihanaa, Kaskilahti iloitsee.