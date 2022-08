Näin Marinin kanssa kohubileissä ollut Karoliina Tuominen kommentoi tapausta: "Ei kukaan varmasti uskonut, että se lähtisi julkiseen levitykseen"

Pääministeri Sanna Marinista levisi julkisuuteen videoita, joissa hän juhlii railakkaasti yksityisasunnossa. MTV Uutiset tavoitti radiojuontaja Karoliina Tuomisen , joka on yksi julkisuuteen vuodetulla bilevideolla näkyvistä henkilöistä.

Videolla puhutaan useaan otteeseen "jauhojengistä". Jauho on Helsingin huumepiireissä ilmaisu amfetamiinille tai kokaiinille. Tuominen itse kiistää käyttäneensä muita päihteitä kuin alkoholia.

Hän ei osaa myöskään sanoa, kuka on vuotanut yksityiseksi tarkoitetut videot julkisuuteen.

– On todella valitettavaa, että tuollainen on vuodettu julkisuuteen, sillä se on ollut yksityiskäyttöön tarkoitettu video. Ei kukaan varmasti uskonut, että se lähtisi julkiseen levitykseen.