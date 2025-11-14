Joel Harkimon ja Janni Hussin ansiotulot romahtivat.
Heinäkuussa avioerostaan ilmoittaneet Janni Hussi ja Joel Harkimo eivät saaneet päätähuimaavia ansiotuloja viime vuonna.
Janni Hussin ansiotulot olivat 27 921 euroa, kun vuonna 2023 ne olivat 73 701 euroa.
Joel Harkimo puolestaan tienasi ansiotuloina 11 011 euroa, pääomatuloina 7 800 euroa ja palautusta hän sai 1 975 euroa. Vuonna 2023 Harkimon tulot olivat 40 307 euroa.
Janni Hussin yritys JH Media Oy teki kuitenkin vahvaa tulosta vuonna 2024. Yrityksen liikevaihto nousi 538 000 euroon. Jakokelpoisia varoja yrityksellä oli viime vuoden alussa lähes miljoona euroa ja yhtiön taseen loppusumma oli sekin yli miljoona euroa.
Joel Harkimon yritys JLD Yhtiö Oy on puolestaan tappiollinen.