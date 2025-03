Näin Ella "Goldielocks" Mäntysen elämä muuttui UMK-kilpailun jälkeen: "Ihan kaikki mahdollinen on tapahtunut"

Uuden musiikin kilpailussa toiseksi tullut kilpailija on saanut uutta puhtia uralleen.

Artisti Ella ”Goldielocks” Mäntynen kilpaili alkuvuodesta Ylen Uuden musiikin kilpailussa, jossa hän hävisi voiton vieneelle Erika Vikmanille.

Mäntynen kertoo nyt Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten elämä on muuttunut kilpailun jälkeen.

– Keikkapyynnöistä lähtien on hommat räjähtänyt ihan eri tavalla. Yhteistyöt erilaisten kansainvälisten toimijoiden kanssa on myös kasvanut. Made of -kappale on rikkonut monia ennätyksiä.

– Ihan kaikki mahdollinen on tapahtunut, Mäntynen kuvailee.

Mäntynen ei päässyt laulamaan kilpailun finaalissa kurkunpääntulehduksen vuoksi. Hänen äänensä tuli playbackina.

– Totta kai se harmittaa, kun et pääse parasta antamaan. Koko viikon sitä jo uumoilin. Osasin odottaa sitä jo edeltävänä iltana, että ei lähde ääntä ollenkaan ja se olikin niin.

Mäntynen kertoo saavansa myös paljon palautetta äänestään.

– On tosi tärkeää artistina, että pystyt jakamaan mielipiteitä. Esimerkiksi ääni on sellainen, että jotkut rakastavat ja jotkut vihaavat. Minusta se on hyvä niin.