"Näin ei saisi koskaan tapahtua" – huippupelaaja koki oikeusmurhan kentällä, jättikisan järjestäjät löysivät selityksen mysteerille

– Ajatelkaa, jos tämä tapahtuisi U.S. Openin voiton ratkaisevassa putissa, CBS:n toimittaja Kyle Porter kommentoi.

Uransa ensimmäiseen U.S. Openiin osaa ottanut Sargent on tällä hetkellä maailman paras amatööripelaaja. Hän oli myös U.S. Openin paras amatööri peräti yhdeksän lyönnin erolla.