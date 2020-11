Näin Bidenin valinta vaikuttaa talouteen – EK muistuttaa, ettei valta Yhdysvalloissa ole vielä vaihtunut: "Tässä on kaikenlaista uutista edessä ennen sitä"

Viikonloppuna Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaksi julistautunut Joe Biden on vaikuttanut positiivisesti markkinoihin.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Hanna Laurén sanoo, että demokraattiehdokas Bidenin nousu presidentiksi on tuonut maailmantalouteen varmuutta.

– Pörssikurssit näyttävät reagoivan siihen, että Biden todella on valittu ihan kunnon äänierolla.

– Tässä on varmasti kaikenlaista uutista edessä ennen sitä. Huomattavaa on myös se, että on suuria valtioita, jotka eivät ole vielä virallisesti onnitelleet presidenttiä.