Naapurit soittivat kovan metelin takia poliisit surmatun pyörätuolinaisen asunnolle Salossa marraskuisena yönä: "Täällä tapellaan ja hajotetaan asuntoa, uhataan tappaa"

Molemmat kiistävät syytteet murhasta ja he myöntävät syyllistyneensä vain pahoinpitelyyn tai törkeään pahoinpitelyyn.

– Täällä on ihan hirveä meteli, täällä tapellaan ja heitellään huonekaluja. Nuorisoa on pihalla ja kauhea meteli tulee asunnosta sisältä. Huutamista ja potkimista, ne on monta tuntia jo huutaneet siellä. Ei se ole juhlimista, vaan ihan jotain muuta, uhrin naapurina asunut nainen kertoi soittaessaan hätäkeskukseen ensimmäisen kerran.