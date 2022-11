Nuoren lehdenjakajanaisen surmasta epäilty on vapautettu

Nuori postia jakanut nainen joutui henkirikoksen uhriksi Myyrmäessä 17. marraskuuta. Teosta epäilty mies on nyt vapautettu tutkintavankiudesta, poliisi tiedottaa.

– Poliisi on selvittänyt epäillyn osuutta tapahtumiin ja niiden kulkuun. Mies on vapautettu, sillä poliisilla ei ole edellytyksiä jatkaa vangitsemista. Selvitämme edelleen, mikä hänen osuutensa asiassa on, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista tiedotteessa.