Myymälävarkauksia enemmän kuin koskaan

Kauppa, ruokakauppa, tavaratalo, kaupanala, näpistys, näpistely,
Kuvituskuva: Kuvan henkilö ei liity uutiseen.AOP
Julkaistu 28.08.2025 10:19

MTV UUTISET – STT

Tänä vuonna myymälävarkauksia on tullut poliisin tietoon enemmän kuin koskaan, kertoo Tilastokeskus. 

Kesäkuuhun mennessä myymälävarkauksia on tullut lähes 35 000. Kaikista varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia.

Alkuvuonna noin neljännes myymälävarkauksista tilastoitiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Helsingissä myymälävarkauksia ilmoitettiin lähes 60 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Kasvu oli merkittävää myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa ilmoituksia tehtiin noin 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Lisää aiheesta:

Myymälävarkauksien määrä kasvoi rajustiTietoon tulleiden seksuaalirikosten määrässä raju pomppausHenkirikosten määrä kasvanut selvästi viime vuodestaRaiskausilmoitusten määrä kasvanut rajusti viime vuodestaMaksuvälinepetosten määrä räjähti – 175 prosenttia enemmän kuin viime vuonnaViranomaisten tietoon ennätysmäärä talousrikoksia
VarkaudetKauppaRikos

Tuoreimmat aiheesta

Varkaudet