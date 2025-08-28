Myymälävarkauksia enemmän kuin koskaan

Tänä vuonna myymälävarkauksia on tullut poliisin tietoon enemmän kuin koskaan, kertoo Tilastokeskus.
Kesäkuuhun mennessä myymälävarkauksia on tullut lähes 35 000. Kaikista varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia.
Alkuvuonna noin neljännes myymälävarkauksista tilastoitiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Helsingissä myymälävarkauksia ilmoitettiin lähes 60 prosenttia vuodentakaista enemmän.
Kasvu oli merkittävää myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa ilmoituksia tehtiin noin 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.