Mystinen tuomiopäivän kultti teki tuhoisan hermomyrkkyiskun Tokion metroon, 13 kuoli ja 6 000 loukkaantui – johtaja tuomittiin kuolemaan ja kymmenien tuhansien kultti hajotettiin

Kultin johtohahmo syntyi tavalliseen perheeseen

Uskonnollinen valaistuminen ja Kristukseksi tuleminen

Apokalypsiin valmistautuminen ja väkivalta

Sariini-isku Tokiossa oli sokki Japanille

Ryhmän jäsenet ovat yhä tarkkailun alla, yksittäisiä iskuja pelätään

Nykyisin kultti on hajotettu, entinen Aum Shinrikyo -edustaja Fumihiro Joyu ilmoitti vuonna 2007 ryhmän jakautumisesta ja uudesta Hikari no Wa, Valon ympyrä -ryhmästä, jossa on pyritty siirtämään ryhmä pois rikollisesta historiastaan.



Japanin tiedustelupalvelun mukaan yli tuhat ihmistä seuraa yhä Aum Shinrikyon rituaaleja ja he ovat turvallisuusviranomaisten tarkkailussa.