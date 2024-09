Veriset vaatteet kuin kirsikkana kakun päällä – Iwao tuomittiin tekaistuin todistein kuolemaan

Kuolemanrangaistuksella vankka tuki Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Aasian ohjelmavastaavan Teppei Kasain mukaan Hakamadan tapaus on vain yksi esimerkki Japanin niin sanotusta "panttivankioikeusjärjestelmästä". Kasain mukaan epäiltyjä pakotetaan tunnustamaan pitkien ja mielivaltaisten pidätysaikojen avulla ja kuulusteluihin liittyy usein pelottelua. Japani on Yhdysvaltojen ohella ainoa teollistunut demokratia, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Käytännöllä on maassa vahva julkinen tuki. Hakamada on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana viides vanki, jolle on myönnetty uudelleenkäsittely. Myös neljä aikaisempaa tapausta ovat johtaneet vapautukseen. Viime joulukuussa kuolemanrangaistusta odotti Japanissa noin sata vankia. (STT)