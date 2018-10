Myös makkarasta löytyi neula Merikarvialla – asiakas huomasi neulan kaupassa

Merikarvialla on tullut tähän mennessä ilmi kaikkiaan kolme tapausta, joissa kaupassa myytävistä tuotteista on löydetty neula.

– Aikaisemmin ilmoitettujen lisäksi on tullut ilmi, että edellisellä viikolla keskiviikkona on toisesta merikarvialaisesta elintarvikeliikkeestä ostetusta makkarasta on tavattu samanlainen neula, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessaan.