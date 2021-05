Myanmarissa syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin määrä ilmestyä oikeuden eteen parin viikon kuluttua

Aung San Suu Kyitä vastaan on nostettu useita rikossyytteitä esimerkiksi koronamääräysten rikkomisesta ja laittomista radiopuhelimista.

Helmikuun alun sotilasvallankaappauksen jälkeen maassa on ollut uutta sotilasjohtoa vastustavia mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut kovin ottein. Protesteissa on ihmisoikeusjärjestö AAPP:n mukaan kuollut ainakin 780 siviiliä.