Myanmarin armeija on syyllistynyt kansamurhaan, sanoo Yhdysvallat

Noin 850 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa on paennut Myanmarista väkivaltaisuuksia naapurimaa Bangladeshiin. Rakhinen maakunnassa Myanmarin länsiosassa on edelleen noin 600 000 rohingya-muslimia. Maakunnasta on saatu toistuvia raportteja muun muassa joukkoraiskauksista ja väkivaltaisuuksista.