Muusikko Samae Koskinen on myös esikoiskirjailija – teoksen paniikkihäiriöisessä ja ahdistuneessa päähenkilössä on häntä itseään

Muusikkona tunnettu Samae Koskinen julkaisi 7. helmikuuta erikoiskirjansa Aina on itketty.

Muusikko Samae Koskisen esikoisromaani Aina on itketty (Tammi) julkaistiin 7. helmikuuta. Teos on tarina aikuiseksi kasvamisesta ja itsensä hyväksymisestä.

Teoksen päähenkilö on paniikkihäiriöinen ja ahdistunut muusikko. Hahmossa on myös Koskista itseään.

– Kyllä tähän varmaan tällainen diplomaattinen vastaus pitää antaa, että jokaisella esikoiskirjailijalla varmasti monella on se tilanne, että kirjoissa on väistämättä omia kokemuksia. Ja niin on tässäkin. Se on selkeä juttu, että olen ammentanut monista asioista. En ole enää paniikkihäiriöinen, mutta olin, Koskinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 7. helmikuuta.

Koskinen ei ole kirjoittanut kirjaa itselleen, vaan muille, jotta kukaan ei joutuisi enää kokemaan sellaisia asioita, mitä päähenkilö kirjassa kokee.

– Jos joku löytää kirjan myötä punaisia lippuja vaikka ihmissuhteestaan tai työsuhteestaan ja miettii, ettei se ole terve homma, niin osaisi lähteä menemään, Koskinen pohti.

Jutun alussa olevalla videolla Samae Koskinen kertoo, millaista oli lukea omaa teostaan äänikirjaksi: ”Siinä vähän hajosi kasetti”

