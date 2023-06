Muumilaakso-sarja palkittiin! Voitti parhaan animaation ja parhaan tarinankerronnan palkinnot Kiinassa

Suomalaisen Gutsy Animations -tuotantoyhtiön Muumilaakso on jälleen saavuttanut kansainvälistä menestystä. Tällä kertaa animaatiosarjan kolmas kausi on palkittu kuuluisassa Shanghai TV Festival -tapahtumassa, jossa se voitti parhaan animaation ja parhaan tarinankerronnan Magnolia-palkinnot. Finalisteja samassa kategoriassa oli yhteensä kymmenen.

Aiemmin tänä vuonna Muumilaakso-animaatiosarja oli ehdolla maailmankuulussa Annie Awards -palkintogaalassa Yhdysvalloissa Best TV/Media Children’s Programme -kategoriassa. Lisäksi sarja on vastikään ollut ehdolla Palm Springs Animation Film Festival -kilpailussa parhaassa lyhytanimaatio- ja parhaan LGBTQ -kategoriassa sekä kotimaisessa Venla-gaalassa kilpailemassa parhaan lastenohjelman pystistä.

Tove Janssonin tarinoihin perustuvaa Muumilaakso-sarjaa on nähty Ylen kanavilla jo kolme tuotantokautta ja yhteensä 39 jaksoa. Muumilaakson ensimmäinen tuotantokausi valmistui vuonna 2019. Toinen kausi julkaistiin 2020 ja kolmas 2022.

The Degenerate-Drawing Jianghu (Kiina)

Tracks in the Snowy Forest (Kiina)

The Case (Italia)

The Seeds and the Smoos (Magic Light Pictures, Iso-Britannia)