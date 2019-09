Muotoiluikoni Alberto Alessi testasi supisuomalaisen ilmaisämpärin toimivuuden päähineenä – "En osaa sanoa, jonottaisinko tunnin saadakseni tällaisen..."

– Minulla ei ole kokonaiskäsitystä uusista suomalaisista muotoilijoista, valitettavasti. Viimeisimmät suomalaiset, joiden kanssa olemme työskennelleet, ovat Harri Koskinen, jonka kanssa olemme edelleen yhteistyössä, ja Kristiina Lassus. Mutta siitä on jo lähes 10 vuotta.

"Kuljen vähän pimennossa"

– Yksi syistä, miksi hyväksyin Habitaren ystävällisen kutsun ja tulin tänne, on ottaa selville, keitä ovat nousevat nuoret suomalaiset suunnittelijat.

Mutta se on vaikeaa, Alessi muistuttaa.

– Jotta oikeasti tuntisi muotoilijan, täytyy työskennellä hänen kanssaan yhdessä. Kun muotoilijoita aiemmin oli vähemmän, se oli helpompaa, mutta nyt heitä on tuhansia ja siksi kuljen vähän pimennossa, Alessi nauraa ja laittaa kätensä silmiensä eteen.

"Hävettävän huonon designin määrä on lisääntynyt valtavasti"



– Nyt tilanne on kokonaan toinen. On tuhansia, kenties kymmeniä tuhansia muotoilijoita, kun heitä -70-luvulla oli Italiassa ehkä 20.

– Tavallisten käyttötavaroiden design on paljon parempi kuin 30–40 vuotta sitten, se on kiistämätöntä. Mutta samaan aikaan myös hävettävän huonolaatuisen designin määrä on lisääntynyt valtavasti.