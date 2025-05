Yhdysvaltalaistähti räväytti gaalan jatkoilla – asu paljasti rinnat

Artisti Janelle Monáe yllätti rohkealla asullaan.

Maanantai-iltana 5. toukokuuta järjestettiin New Yorkissa vuotuinen muotialan Met-gaala.

Gaalan punaisella matolla nähdään vuosittain toinen toistaan upeampia muotiluomuksia teeman mukaan. Tänä vuonna teemana oli Superfine: Tailoring Black Style.

Janelle Monáe Met-gaalan punaisella matolla.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Artisti Janelle Monáe osallistui gaalaan Thom Brownen tyylissa, joka oli suunniteltu yhdessä Paul Tazewellin kanssa.

Monáe käänsi katseita gaalassa, mutta myös gaalan jatkoilla, jonne hän oli valinnut rohkeamman tyylin.

Monáe gaalan jatkobileissä./All Over Press

Hänen asunsa oli muutettu räväkämmäksi. Saamaa tyyliä mukaileva asukokonaisuus sisälsi avoimen yläosan. Monáen rinnat olivat paljaana, ja nännit oli peitetty ankkurikuvioilla.

Asu oli muuttunut rohkeammaksi./All Over Press