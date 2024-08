Lukas Hradecky isoon rooliin suomalaisseurassa

FC TPS OY:n toimitusjohtajaksi on valittu Petro Punna, 50, joka aloittaa uudessa pestissään syykuun toinen päivä. Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Punna on tehnyt pitkän työuran lääketeollisuudessa sekä terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan parissa, toimien myynnin eri positioissa myyntiedustajasta toimitusjohtajaan. Hänellä on myös taustaa jalkapallon parista, kun hän työskenteli kaudella 2014 Jyväskylän JJK:n toimitusjohtajana.