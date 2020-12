"Muistot palasivat, kun näin Maximin olevan ampumavalmiina" – jatkosodan veteraani Hannes Tuovinen näyttää, miten vanha rintamatoveri laulaa 76 vuoden jälkeen

Sota jätti arvet

Itsenäisyyspäivällä on hänelle kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen merkitys.

– Itsenäisyyspäivä on kohdallani juhlallisin päivä vuodessa. Vapaus ja itsenäisyys ovat niin suuren työn ja uhrauksien takana. He, jotka eivät olleet mukana, eivät osaa kuvitella minkälaista sota on.