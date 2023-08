Muistatko vielä? Tästä hetkestä Janni Hussin ralliura sai alkunsa: "Vuosipäivä elämäni hienoimmalle seikkailulle"

View this post on Instagram

– Vuosipäivä elämäni hienoimmalle seikkailulle. Niin se vaan pienen immeisen elämä voi muuttua yhdestä, joskus kahdesta lauseesta, Hussi kirjoittaa.



– Moni asia on muuttunut vuodessa. Historic Samin kanssa piti olla once in a life time - kokemus, jollaista ei joka päivä tule vastaan. Jotain kuitenkin syttyi jo ensimmäisestä kosketuksesta lajiin ja päätin lähteä katsomaan tätä korttia.



– Vaikka paperilla elämä näyttääkin kovin erilaiselta nyt, suurin muutos on kuitenkin tapahtunut korvien välissä. Oon viimeisen vuoden aikana ollut väsyneempi kuin koskaan ja eniten elossa kuin koskaan. Suurin oppi, jonka tästä olen saanut ja sisäistänyt on se, että ei sitku vaan nytku, Hussi toteaa.