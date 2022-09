Muistatko vielä tämän? Petri Kontiola vitsailee jättimaalinsa tunteenpurkauksesta: "Innostuin liikaa – se pilasi meidän saumamme"

– Siitä lähtien, kun hän tuli Ilvekseen, näin, että tuossa kaverissa on sellaista vanhan liiton lätkäjätkää. Olen urheiluromantikko ja minun mielestäni jääkiekon pitää olla edelleen jollain tapaa pelureiden peli. Niin, että ollaan siellä pelin juurilla. Hän on huikea pelaaja ja hän tuo sellaisen omanlaisen tuulahduksen –80–90-luvulta, persoonien aikakaudelta. Sen päälle jos miettii sitä, millainen hän on ihmisenä, kun hänet kohtaa arjessa ilman valmentajan natsoja tai että on pelipaita päällä, hän on erittäin välittävä ja lämmin ihminen. Minusta jokaisessa joukkueessa pitäisi olla yksi ”Konna”, Myrrä ylistää Kontiolaa.