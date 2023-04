Muistatko? Martina Aitolehti osallistui yli 10 vuotta sitten UMK-kilpailuun: "Biisi oli aivan sairaan vaikea"

Aitolehti on laulanut myös Pride -tapahtumassa pääesiintyjänä Kaisaniemen puistossa, Helsingissä, vuonna 2011.

Aitolehti tunnustautuu euroviisufaniksi. Käärijän biisi Cha cha cha on hänen mielestään hyvä, mutta hän ei osaa sanoa, menestyykö Suomi sillä Euroviisuissa .

– Biisi on energinen. Kovasti tsemppiä Käärijälle. All in, Aitolehti neuvoi Käärijää laittamaan kaiken peliin.