Muhammad-pilakuvista ja terrori-iskusta tunnettu Charlie Hebdo -lehti suututti nyt Iranin

Ranskan ulkoministeriön alainen historiaan ja arkeologiaan erikoistunut IFRI-instituutti (Institut Francais de Recherche en Iran) on toiminut Teheranissa vuodesta 1983 lähtien. Instituutti oli välillä pitkään suljettuna, mutta se avattiin uudelleen Iranin edellisen presidentin Hasan Ruhanin kaudella.

Iranissa on ollut mielenosoituksia jo yli kolmen kuukauden ajan sen jälkeen, kun 22-vuotias Iranin kurdi Mahsa Amini kuoli epäselvissä oloissa siveyspoliisin käsissä. Iran on pyrkinyt tukahduttamaan protesteja kovin ottein. Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestön mukaan lähes 500 mielenosoittajaa on tapettu.