MTV vieraili United Brotherhood -pomon entisellä kiinteistöllä, tältä siellä näytti: Talot olivat vielä kesken, mutta jykevä kassakaappi oli jo paikoillaan

Rakennuksissa on myös muita puutteita. Ne ovat jääneet osin kesken ja vaille viimeistelyä. Lisäksi rakennustöissä on tehty joitain virheitä.

Hovituomiota odotetaan

Mies on kiistänyt kaikki rikokset ja asiaa on puitu viime keväänä myös hovioikeudessa. Hovioikeuden tuomiota odotetaan yhä. Syyttäjä on vaatinut Holopaiselle käräjillä tuomittua kovempaa, 13 vuoden maksimirangaistusta.