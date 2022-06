Poliisi huutokauppaa UB-jengipomon taloja Porvoossa – virkavalta otti teräasaidalla rajatun kiinteistön haltuun näyttävästi

Poliisi myy parhaillaan Porvoosta reilun neljän hehtaarin kiinteistöä, jota ympäröi metalliaita. Sisääntulotiellä on lukittava portti.

Kyse on United Brotherhood -jengin johtajaksi väitetyn Tero Holopaisen valtiolle tuomitusta kiinteistöstä.

Kiinteistölle on rakennettu kaksi taloa, joista toisessa on 3 makuuhuonetta ja tilaa 88 neliömetrin edestä. Hieman pienemmässä rakennuksessa on 2 makuuhuonetta ja 73 neliötä.