MTV Uutisten tiedot: Hallitus päättämässä vakavammalle koronatasolle 2 siirtymisestä huomenna

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi viikonloppuna MTV Uutisten haastattelussa, että tasolle 2 siirtyminen tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että kyseisellä alueella on suljettava tartuntatautilaissa määriteltyjä tiloja, esimerkiksi sisäharrastuspaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä tiloja. Tämä ei olisi suositus vaan velvoite.

Esimerkiksi Uudenmaan tilanne on erityisen huolestuttava. Lähteen mukaan tilanne Suomessa on siinä määrin huolestuttava, että tasolla 2 ei välttämättä olla kovin kauaa ennen kuin poikkeusolot on julistettava ja valmiuslakeja otettava käyttöön eli siirryttäisiin tasolle 3.