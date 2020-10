MTV Uutiset valvoo koko vaaliyön suorana tv-lähetyksenä – uutuusdokumentti kertoo, miten isoista asioista vaaleissa on kyse

– Vaalipäivä on tietysti vuoden journalistinen kohokohta. Kummankin ehdokkaan kampanjoinnin seuraaminen on ollut tärkeä osa uutisointiamme syyskuusta lähtien, ja nyt vauhti kiihtyy mitä lähemmäs pääsemme itse vaalipäivää. Tarjoamme suomalaisille vaalien koko draaman kaaren, sanoo MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Uutuusdokumentti käynnistää vaaliohjelmiston

MTV:n vaaliohjelmiston käynnistää kirjeenvaihtaja Mari Karppisen dokumentti Trumpin Amerikan tulevaisuus. Dokumentti saa ensi-iltansa mtv-palvelussa ja C Moressa maanantaina 26.10.

Kun hyväosaiset pakenivat koronakriisin ja ruumisrekkojen valtaamasta New Yorkista, Karppinen aloitti kuvaamisen.

– Pelottavinta oli tehdä haastatteluja ruumiiden keskellä. Dokumentissa mennään lähelle ihmistä ja avataan jokapäiväisten amerikkalaisten kokemusten kautta, miten Trump on muuttanut maata ja sitä, miten presidentinvaalien tulos vaikuttaa kansalaisten tulevaisuuteen, Karppinen sanoo.

Vaaleissa ei ratkaista ainoastaan kuka on seuraava presidentti, vaan vaalitulos vaikuttaa amerikkalaisten lisäksi koko maailmaan – vuosikymmeniksi.

Dokumentin päähenkilöt ovat Cheryl Newkirk, hautaustoimiston johtaja New Yorkista, Joseph Friday, koronaselviytyjä New Yorkista, Cherish Patton, Black Lives Matter -mielenosoitusten järjestäjä New Yorkista, Jorma Puranen, yrittäjä Floridasta, Kathryn Natali, ravintolakokki Ohiosta, David Burkons, naisten klinikan lääkäri Ohiosta ja Rick Brown, jääopas Alaskasta.