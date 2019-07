MTV Uutiset selvitti: Näissä maissa Suomen rauhanturvaajat työskentelevät – Ruotsi on valinnut vaarallisemmat kohteet

Ylivoimaisesti suurin joukko suomalaisia on Libanonissa YK:n UNIFIL-operaatiossa, jossa työskentelee noin kaksisataa suomalaista. Suomi on ollut operaatiossa mukana neljällä vuosikymmenellä vuodesta 1982 lähtien.

Seuraavaksi suurimmat kohteet ovat ovat Afganistanin Nato-johtoinen operaatio ISAF, jossa on tällä hetkellä 52 suomalaista, sekä Irak, jossa Suomi on osallistunut ISIS-järjestön vastaiseen koulutusoperaatioon. Irakissa on palvellut 81 suomalaista.