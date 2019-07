Ranska pyysi apua kamppailussa islamisteja vastaan, Suomi harkitsee – Näin puolustusministeri Kaikkonen kommentoi: Vaarallinen Mali-operaatio lisäisi tuntuvasti rauhanturvaajiemme riskejä

– Suomen merkittävin operaatio on Libanonissa UNIFIL-joukoissa, jossa olemme tehneet hyvää työtä jo vuosikymmeniä, ja Malissakin Suomi on jo pienimuotoisesti. Mutta on totta että siihen liittyy enemmän riskejä kuin vaikkapa Libanonissa tällä hetkellä, ja tottakai tällaiset asiat sitten huomioidaan kun harkitaan, lähdemmekö sinne entistä vahvemmin vai emme lähde, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa.