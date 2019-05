MTV Uutiset Rovaniemellä – Arktisen keskuksen johtajaa pelottaa mitä Pompeo sanoo puheessaan: "Vähän pelkään miten vähän hän sanoo"

– Odotan kuulevani varsin Trumpmaisia teemoja, eli kovaan turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita hän tulee tuomaan esiin. Vähän pelkään mitä muita asioita hän voi nostaa esiin, ja miten vähän hän sanoo – tai todennäköisesti ei sano mitään – ilmastonmuutoksesta. Siinä on sellaisia asioita jotka vähän pelottaa, Koivurova kuvailee MTV Uutisille.

Ilmastonmuutos kyseenalaistettu toistuvasti

Trumpin hallinto on toistuvasti profiloitunut kyseenalaistamalla koko ilmastonmuutoksen ja etenkin ihmisen vaikutuksen siihen. Tämän voi ennakoida näkyvän myös ulkoministeri Pompeon linjauksissa Rovaniemellä. Niillä voi olla kauaskantoiset seuraukset.

– Kun Suomi aikanaan otti puheenjohtajuuden Fairbanksissa, silloinkin jouduttiin taistelemaan silloista ulkoministeriä Rex Tillersonia vastaan, joka haastoi koko julistuksen. Jos ajatellaan nyt tätä Rovaniemen julistusta, ja sitä miten Yhdysvallat koettaa torjua näitä ilmastonmuutokseen viittaavia sanamuotoja, niin sillä voi olla vaikutusta paitsi seuraavaan puheenjohtajuuteen, myös koko tulevaan ilmastonmuutostyöhön, ja se on se pelottava aspekti, Koivurova sanoo.

– Yhdysvaltain nykyinen linja on, että YK ja monenkeskiset foorumit eivät enää ole sellainen paikka missä Yhdysvallat haluaa tehdä politiikkaa. Se on huolestuttavaa Suomelle, se on huolestuttavaa koko arktiselle neuvostolle ja monelle muulle foorumille ja valtiolle, Koivurova toteaa.