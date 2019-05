MTV seurasi Rovaniemellä Pompeon "trumpmaista" puhetta, joka sivuutti ympäristöasiat totaalisesti – Yhdysvaltojen huhuttu seuraava siirto voi olla kokouksen suurin takaisku

– On aika erikoista, että Pompeon puhe onnistui sivuuttamaan ympäristöasiat täysin. Sen sijaan Pompeo maalasi kuvan koko Arktiksesta kilpakenttänä, jossa taistellaan parhaillaan erilaisista mineraaleista, kaasusta, öljystä, luonnonvaroista ja sotilaallisesta läsnäolosta, Kivimäki analysoi.

Etupiiri mainittu

Tapaamisen tunnelma ei ollut Kivimäen mukaan kovin lämmin. Venäjällä ja Yhdysvalloilla on erimielisyytensä, viimeisimpänä Venezuelan suhteen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on varoittanut Yhdysvaltoja sekaantumasta maan tilanteeseen.

– Venäjä on itse pönkittänyt Venezuelan hallitusta muun muassa asekaupan, elintarvikekaupan, energian ja rahan avulla. Tässä Yhdysvallat kokee, että Venäjä on tunkenut sen alueelle, ja jopa sana "etupiiri" on mainittu, hän sanoo.