MTV Uutiset paikalla: Nämä halkeamat sulkevat metroaseman Helsingissä – tältä 800 000 euron urakan vaativa ongelmalattia näyttää

– Koivusaaren metroaseman lattia on paikalleen valettua mosaiikkibetonia. Betonissa on halkeamia normaalistikin, mutta nyt ne ovat sen verran isoja, että ne kannattaa korjata tässä vaiheessa, Penttilä sanoo, ja osoittaa selvästi näkyviä juovia.

Betoni säilyy, valu vaihtuu laatoiksi

Tapiolan metroasemalla on samanlainen lattia kuin nyt Koivusaaressa halkeillut, mutta Penttilän mukaan siellä ei ole havaittu ongelmia.

– Tulevan lattiamateriaali ei ole sama. Uusi rakenne tulee olemaan mosaiikkibetonilaatta. Laatta on tehtaalla tehtyä ja se tuodaan valmiina tänne metroasemalle laastikiinnityksellä kiinnitettäväksi.

Korjausurakan kustannukset jaetaan puoliksi

Koivusaaren metroaseman lattian korjauskustannuksiksi on laskettu 770 000 euroa. Ne jaetaan puoliksi Länsimetro Oy:n ja urakoitsijan kesken.

Koivusaaressa on tällä hetkellä käytössä yksi sisäänkäynti, mutta asemalla on varaus myös toiselle sisäänkäynnille. Koivusaareen on suunnitteilla asuntojen ja työpaikkojen lisäksi muun muassa huonekalujätti Ikean tavaratalo.