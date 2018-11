MTV Uutiset paikalla: Brexit-kokous käynnissä Brysselissä – Theresa May vilautti uutta vaihtoehtoa: "Tämä on deal, no deal tai eroa ei tule"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) saapui EU-huippukokouspaikalle Brysselin Justus Lipsius -rakennukseen varhain aamulla apeissa tunnelmissa.



Mainos

– Kun tuota poliittista julistusta ja muistiota luki, niin kyllähän se tuntui että ei tämä voi olla totta, tämä on lose-lose-tilanne, tilanne jossa molemmat häviävät. Ei tämä ole mikään juhlinnan paikka, erittäin ikävä tilanne, Sipilä luonnehti.



Itse kokousta pidetään jossain määrin läpihuutotilaisuutena. Sen sisältö on päätetty jo etukäteen, ja jopa Espanjan ennakkoon kuohuttaneet Gibraltar-vaatimukset ja sopimuksen kaatamisuhkailut on ennakkotietojen mukaan saatu rauhoittumaan.



Sipilä pitää epätodennäköisenä että sopimusta enää tässä vaiheessa avataan.



– Ei se kovin todennäköistä ole. Myös Britanian pääministeri Theresa May on sanonut että tämä on deal tai no deal (sopimus tai ei sopimusta) tai sitten eroa ei tule. Hän on nyt ensimmäistä kertaa sanonut julkisuuteen tämän viimeisen osion, Sipilä kertoi suomalaismedialle.



– Me odotetaan nyt rauhassa brittiparlamentin päätös ja se, syntyykö Britanniassa uusi tilanne. May on nyt pannut itsensä peliin tämän sopimuksen taakse.



Suurempi jännitysmomentti sisältyy erosopimusluonnoksen käsittelyyn Britannian parlamentissa ennen vuodenvaihdetta. Jos se hylätään voi edessä olla uudet vaalit tai jopa uusi Brexit-äänestys.



– Seuraavaksi jännittävin paikka on se brittiparlamentti. Siellä ilmeisesti jo joulukuussa käsitellään se asia. Sittenhän alkaa uusi tilanne jos se hylätään, se ei ole mitenkään selvä asia, SIpilä totesi.



Myös Suomelle tärkeä lentoliikenneasia on nyt paperilla. Se on mainittu liitteissä kuten Espanjan Gibraltar-vaatimuskin.



– Meille on tärkeää että myös se kauttalkulkuliikenne Helsingistä Lontooseen ja siitä eteenpäin on varmistettu. Tämä ei tule olemaan helppoa neuvotella varsinaiseen sopimukseen. Siitä on EU:n sisällä monta kantaa. Meidän pitää olla siinä tarkkana, Sipilä lisäsi.