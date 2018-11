Pääministeri Sipilä: Brexit-sopimusluonnos vastaa tavoitteita – Suomelle tärkeää on hyvä vapaakauppasopimus

Brittihallituksen mukaan brexit-sopimus on "paras mahdollinen". Katso video:

Brittien sisäpolitiikka huolettaa

Britannian hallitus horjuu jo nyt brexit-sopimuksen myötä, sillä useita ministereitä on eronnut.

Suurin haaste jatkossa on kuitenkin se, mitä tapahtuu brittiparlamentissa.

– Oli tiedossa, että päätös on erittäin vaikea briteille ja ministerieroja oli odotettavissa joka tapauksessa, Sipilä sanoo.

– Viime kädessä tavoite on se, että ei tule kovaa eroa vaan hallittu ero. Luulen, että paine on pysyä tämän sopimuksen takana aika kova.

Hallitus käy luonnoksen tarkasti läpi

– Irlanti-sopimukseen jää itseasiassa kolme erilaista vaihtoehtoa, jotka selkiytyy vasta 2020 vuoteen mennessä. Mutta kyllä Suomenkin kannalta on tärkeintä, että sopimus on sellainen, että se tyydyttää irlantilaisia. Siellähän se on hyvin tunteita herättävä kysymys, Sipilä sanoo.