MTV Uutiset hakee rikos- ja oikeustoimittajaa

Haemme joukkoomme innostunutta ammattilaista, jolla on kattava ymmärrys rikos- ja oikeusmaailman ilmiöistä Suomessa ja jo valmiiksi kokemusta monipuolisesta rikosuutisoinnista ja toimittajakokemusta alalta.

MTV Uutiset on valtakunnallisesti tunnettu rikos- ja oikeusuutisoinnistaan. Seuraamme oikeudenkäyntejä ympäri Suomea, uutisoimme tuoreista rikostapauksista laajasti ja kaivamme tietoa puhuttavimmista rikoksista.

On tärkeää, että hakija tuntee jo entuudestaan Suomen rikos- ja oikeusasiantuntijoita ja on myös perillä siitä, ketkä vaikuttavat rikollismaailmassa. Tässä työssä on tärkeää tunnistaa rikosilmiöitä, kaivaa omia uutisia, ja kertoa merkittävistä rikostapauksista nopeasti ja asiantuntevasti niin verkossa, livelähetyksessä kuin televisiossa.