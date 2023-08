MTV:n toimittaja kipusi Kiovan jättipatsaalle: Neuvostosymbolit katoavat vasaroiden heiluessa

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi Kiovasta, että 102-metrinen monumentti on todennäköisesti nyt Euroopan varjelluin: Ilmatorjuntakalustoa on jyvitetty suojelemaan jättipatsaan uudistustyön loppusuoraa.



– Äiti synnyinmaa -patsas on yksi viimeisistä Neuvostoliiton symboleista, joka edustaa kommunismia ja kolonialismia. Näiden symbolien poistamisella on valtava ideologinen, poliittinen ja historiallinen merkitys Ukrainalle. Samat merkitykset tälläkin symbolin poistamisella on venäläisille. Siksi voimmekin odottaa hyökkääjältä täällä nyt aivan mitä vain toimia, kertoo pääjohtaja Yurii Savchuk toisen maailmansodan kansallismuseosta.