MTV tutustui Helsingin ja Tallinnan välillä seilaavaan uuteen huippumoderniin MyStar-alukseen – riittääkö kaikille laivoille matkustajia?

MyStar-aluksen piti valmistua jo noin vuosi sitten, mutta se on valmis liikennöimään monien vaikeuksien jälkeen vasta nyt. Säännöllisen reittiliikenteen Tallinnan ja Helsingin välillä se aloittaa huomenna tiistaina.

Mutta nyt vuonna 2020 aloitettu projekti Rauman telakalla on saatu päätökseen ja noin 250 miljoonan euron huippumoderni laiva on valmis. Tallinkin uusinta ylpeyden aihetta MyStaria on jo kutsuttu "Itämeren kirkkaimmaksi tähdeksi".