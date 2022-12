MTV testasi mörkömyräkän: "Helppo sieltä studion lämmöstä huudella, että pysykää sisällä" – ajokelin osalta kaikki haasteet tulevat todeksi

– Se on helppo sieltä studion lämmöstä huudella, että pysykää sisällä, älkää menkö ulos, Peltomäki toteaa.

– Etukäteen tiedettiin viime viikon loppupuolella, että tällainen mahdollisesti aika haastavakin talvisää on tulossa ja lähdettiin varautumaan siihen. Toki tässä sitten toteutuu kaikki ne haasteet: tulee pöllyävää lunta ja pakkastakin on melko paljon, mutta tähän on varauduttu sekä maantie- että ratapuolella, Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttila sanoo.