MTV seuraa: Krista Pärmäkoski jää – Therese Johaug vetää hirmuista vauhtia

Hiihdon MM-kisat huipentuvat Norjan Trondheimissa sunnuntaina naisten 50 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuun. MTV Urheilu seuraa kisan tapahtumia.

Suomalaisista kello 12.30 käynnistyvään kisaan osallistuvat Krista Pärmäkoski, Vilma Ryytty ja Vilma Nissinen.

Liveseuranta:

Klo 12.54: 8,3 km: Nyt on kärkiryhmä kutistunut jo viiteen naiseen: Johaug, Weng, Karlsson, Andersson ja Slind. Sitten Sanness ja Stadlober 8 sekuntia perässä, Sundling heidän takanaan. Pärmäkoski 9:s, eroa kärkeen jo 44 sekuntia.

Klo 12.45: Tässä tuoreinta Norjan mäkihyppyskandaalista. Suomen entinen päävalmentaja Tommi Nikunen pitää vilppiä järjestelmällisenä ja räikeänä:

Klo 12.43: Neljän kilometrin kohdalla kärkiryhmänä on Weng, Karlsson, Slind, Andersson, Johaug, Sannessa, Stadlober ja hetki sitten kaatunut Sundling. Pärmäkoski nyt 9:s jäätyään 20 sekuntia. Hänen mukanaan on vain Tshekin Janatova, mutta seuraaviin on kertynyt jo yli 10 sekunnin ero.

Olosuhteet Trondheimissa ovat melkoiset. Vettä sataa ja lumi on todella sohjoista.

Klo 12.35: Kisa on alkanut ja heti tulee repeilyä joukossa! Kahdeksan naista lähtee jo irtiottoon. Krista Pärmäkoski on jo pudonnut 23 sekunnin päähän kärkivauhtia pitävästä Johaugista.

Klo 12.00: Hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa mukaan seuraamaan Trondheimin MM-kisat huipentavaa naisten 50 kilometrin hiihtoa.

Tätä kisaa on odotettu ennen kaikkea isäntämaassa, sillä hiihtokuningatar Therese Johaug teki paluun kisoihin juuri Trondheimin viisikymppinen mielessään.

Samaan aikaan Norja on kuitenkin skandaalin keskellä toisaalla eilisen suurmäen kisasta käynnistyneen hyppypukukohun kanssa. Tästä saat viimeisimmät tiedot asiasta: