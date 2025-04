SM-liigan murskafinaalin kohutälli syynättiin – tässä on päätös

SaiPan Henri Nikkaselle ei langetettu pelikieltoa SM-liigan kolmannen finaalin kohahduttaneesta taklauksesta.

Nikkanen taklasi KalPan Jaakko Lanttaa rajusti siniviivan tuntumassa maanantain ottelun kolmannessa erässä. Lantta menetti kypäränsä ja löi päänsä jäähän.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

Ottelun tuomaristo antoi Nikkaselle ulosajorangaistuksen. SM-liigan kurinpito on tarkistanut tapauksen, eikä Nikkanen saanut pelikieltoa.

Kurinpito toteaa taklauksen osuvan vartalon lisäksi myös päähän, mutta ei pidä tekoa pelikiellon arvoisena.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että Nikkasen taklaus on teknisesti oikeaoppisesti suoritettu: se ei suuntaudu lainkaan ylöspäin ja on suoritettu edestäpäin vastustajan vartalolinjaan. Taklaajalla on käsivarsi kiinni vartalossa. Lisäksi taklaus on tehty lähes paikoiltaan, päätöksessä sanotaan.

– Delegaatio toteaa, että Lantan pää ei ole tullut säännön 48 V-kohdan tarkoittamalla tavalla kontaktin kohteeksi taklauksen huonon ajoituksen, huonon lähestymiskulman tai tarpeettoman vartalon ylöspäin tai ulospäin suuntaamisen takia. Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio katsoo, että kyse ei ole pelikiellon arvoisesta taklauksesta, joten taklauksesta ei ole aiheellista määrätä Nikkaselle pelikieltoa, päätös jatkuu.

KalPan ja SaiPan finaalisarja jatkuu keskiviikkona Lappeenrannassa. KalPa johtaa voitoin 2–1. SaiPa lähtee peliin hurja tappio niskassaan, sillä KalPa murskasi sen maanantaina 8–1.