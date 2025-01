Hamas: Tulitaukoa koskevat epäselvyydet selvitetty: Israelilta vihje panttivankien vapautuksesta – MTV seuraa

Israelin ja Hamasin neuvottelijat ovat allekirjoittaneet Gazan aselepo- ja vankienvaihtosopimuksen Qatarin Dohassa.

Asiasta kertoo Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia. Israelin hallituksen ja turvallisuuskabinetin on vielä äänestettävä sopimuksesta.



Nyt allekirjoitettu sopimus on vasta tulitaukosopimuksen ensimmäinen vaihe, joka kestäisi kuusi viikkoa. Sen odotetaan astuvan voimaan sunnuntaina.

12.14: Äärijärjestö Hamas kertoo lausunnossaan, että tulitaukoa koskevat epäselvyydet on selvitetty

11.54: Äärijärjestö Hamasin odotetaan aloittavan israelilaisten panttivankien vapauttamisen sunnuntaina, kertoo Israelin pääministerin kanslia. Vankeinvaihdosta oli sovittu Israelin ja Hamasin välisessä aseleposopimuksessa.