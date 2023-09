Rovanperä spinnasi puolittain perjantain viimeisellä pätkällä ja menetti siinä lähtöpaikan suhteen tärkeitä sekunteja. Rovanperän lähtöpaikka on lauantaina helpompi kuin perjantaina, mutta kovin montaa autoa ei tiellä ennen suomalaista silti ole. Suomalainen myöntääkin suoraan, että tilanne on tosi vaikea ainakin rallin voittotaistelun kannalta.

– Ei se hirveän hyvältä näytä. Olisi se lähtöpaikka varmaan mennyt ilman sitä spinniäkin ja koko ajan tie on nopeampi joka autolla. Ei huomisesta hirveän helppoa tule, Rovanperä myönsi suoraan.

– No huominen (lauantai) on vielä pitkä päivä ja niin on sunnuntaikin. Kyllä jostain pitäisi löytää vielä vauhtia, että pysyttäisiin kuitenkin vielä taistossa mukana. Mutta tietysti pisteet pitää ottaa mukaan, Rovanperä suunnitteli.