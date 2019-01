MTV Norjassa: Viimeisen uhrin etsinnät käynnissä, kaikki käytettävissä olevat keinot käytössä – poliisi toiveikas: Valtava operaatio tunturissa vihdoin loppusuoralla

Hän kertoo, että perjantaiaamuna pelastajia on lennätetty Blåbärfjelletin rinteelle kahdella helikopterilla. Näin on tehty torstaita lukuun ottamatta, jolloin käytössä oli yksi.

Tamokdaleniin on luvattu pilvistä päivää ja iltapäiväksi on odotettavissa kevyttä lumisadetta. Pakkasta on noin 13 astetta. Jos lumisade pysyy kevyenä, voidaan pelastustöitä tehdä koko päivän.