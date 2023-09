MTV:n kysely: Eduskunnassa ei lämmetä erikoissairaanhoidon keskittämiselle, vaikka asiantuntijan mukaan on kiire

– Jonotilanne on katastrofaalinen myös yliopistosairaaloissa, enkä ymmärrä, miten se helpottaisi haalimalla niihin lisää toimintoja, Ville Väyrynen (kok.) toteaa.

– Suurin osa erikoissairaanhoidostahan on niin sanottua bulkkitoimintaa: lonkan tekonivelleikkauksia, polvileikkauksia ja sisätautiongelmia, joissa massat ovat todella suuria. Jos ne keskitettäisiin rajusti viiteen alueeseen, saataisiin kasata aika isoja organisaatioita, Oskari Valtola (kok.) sanoo.

– Jokainen hyvinvointialue on tärkeä. Liiallinen keskittäminen ei ole hyväksi, Minna Reijonen (ps.) sanoo.

Varapuheenjohtaja Laiho: "Jokseenkin samaa mieltä"

Vaikka yleislinja on selvä, ilmaistaan etupäässä kokoomuslaisten joukosta myös jonkinlaista suopeutta sille, että erikoissairaanhoito voisi olla nykyistä isompien toimijoiden vastuulla.

MTV Uutisten kyselykierroksen vastaajista ainoastaan valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho on jokseenkin samaa mieltä siitä, että erikoissairaanhoito voitaisiin keskittää viidelle yliopistosairaala-alueelle, jos samalla huolehdittaisiin sen "alueellisesta saatavuudesta ja laadusta".

Hän viittaa Uudenmaan ratkaisuun, jossa erikoissairaanhoidon järjestää yhä Helsingin ja neljän hyvinvointialueen HUS-yhtymä, ja sairaaloita ja poliklinikoita on eri puolilla Uuttamaata.

Hyvinvointialueet aloittivat tammikuussa

Hyvinvointialueet tekevät tällä hetkellä valtavia tappioita, joten rahaa on säästettävä.

Dosentti Saarnin mielestä riskinä on, että peruspalvelut "säästetään hengiltä", jos erikoissairaanhoitoa ei keskitetä pikaisesti viiteen yliopistosairaalaan Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun.

Yksi yleinen perustelu keskittämisen vastustamiselle on kuitenkin se, että sosiaali- ja terveyspalveluihin on vastikään tehty valtava uudistus.

Tavanomaista vaativampaa erikoissairaanhoitoa, esimerkiksi hieman harvinaisempia leikkauksia, on sitäpaitsi jo nykyisellään keskitetty yliopistosairaaloihin.

Keskeinen argumentti on sekin, että potilas hyötyy, kun perustason hoitoa ja erikoissairaanhoitoa on integroitu yhteen. Erikoissairaanhoidon keskittäminen yliopistosairaaloihin katkaisisi tämän yhteyden.

– Jos ihmisellä on jalka kipeä, hän ei kysy, voisiko häntä auttaa yleislääkäri vai erikoislääkäri, Kiuru huomauttaa.

Keskusta ei keskitä, vihreät ei vaadi

Keskittämisen vastustus on puolueen DNA:ssa.

– Esimerkiksi synnytysten hoito on erikoissairaanhoitoa. On tärkeää, että tämä palvelu on saatavissa lähellä, Hilkka Kemppi (kesk.) kommentoi.