MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja: "Luotettavista lähteistä olemme saaneet varmistettua, ettei Macron ole käyttänyt sanaa "suomettuminen"

Macron saapui Berliiniin Kiovasta, jossa hän tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuholan mukaan Macron, Scholz ja Duda keskustelevat varmastikin siitä, millainen mahdollisuus on Normandia-neuvotteluprosessin jatkamiselle.

– Scholz päivittää sitten keskustelujaan Bidenin kanssa ja Macron keskustelujaan Putinin kanssa. Tietenkin niissä on paljon miettimistä, koska tuntuu siltä, että Putinin ja Macronin tulkinta eilisistä iltakeskusteluista ovat erilaiset.

Presidentti Macron vieraili eilen Moskovassa, jossa hän tapasi presidentti Vladimir Putinin. New York Times -lehden mukaan Macron kertoi myös ennen presidenttien tapaamista toimittajille, että näkee "suomettumisen" yhtenä vaihtoehtona Ukrainalle.

Piuhola jatkaa, että New York Timesin ja Politico -lehden toimittajat ovat tulkinneet, että Macron tarkoitti puheillaan suomettumista.

– New York Times kirjoittaa, että kysymys on siitä, että Ukraina ei koskaan voisi liittyä Natoon. Ja myös että Venäjällä olisi voimakas mahdollisuus vaikuttaa Ukrainan politiikkaan. Tämä on tietenkin suomen kannalta hankalaa ja kummallista keskustelua, koska Suomi ei enää tämän tyyppistä suomettumista aja, eikä missään nimessä halua, että se Suomeen liitetään.