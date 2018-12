MTV:n aamu-tv:stä tuttu toimittaja Niko Nurminen Antarktikselta: Hyiset myrskyt pakottavat liikkumaan konttaamalla – "Kypärä on hyvä pitää päässä, koska tuolla voi lentää kiviä"

Antarktis on Maapallon eteläosassa sijaitseva alue, johon sisältyy Etelämanner ja sitä ympäröiviä saaria Eteläisessä jäämeressä. Retkikunnan matka alkoi marraskuun lopussa ja se kestää helmikuun puoliväliin.

Perusleiri Suomen tutkimusasema Aboalla



– Tukikohtana toimii Suomen tutkimusasema Aboa , joka sijaitsee 73. leveyspiirillä. Toimintasäteemme on noin 150 kilometriä Aboasta, Nurminen kertoo.

Viimeisen kahden viikon aikana Nurminen on joutunut kahden myrskyn keskelle.

Esimerkiksi ulkona liikkuminen on käytännössä pakko hoitaa konttaamalla.

– Kypäräkin on hyvä pitää päässä, koska tuolla voi lentää kiviä, Nurminen lisää.

Pingviinikuvia ei ole luvassa

Nurmisen kokemuksia antarktiksella voi seurata, datayhteyksien niin salliessa, sosiaalisessa mediassa. Twitterissä hän esiintyy nimellä @niko.nurminen ja @acorrespondent, Instagamissa hän on niko.nurminen ja acorrespondentworld ja FB:ssä acorrespondent.

Nurminen kertoo, että eniten häneltä on kysytty kuvia pingviineistä. Niitä ei kuitenkaan ole luvassa, valitettavasti.

– Toistaiseksi ainoat paljain silmin havaitsemani elämänmuodot ihmisen lisäksi ovat lintuja, joiden laji on lumimyrskylintu.

Nämä pingviinit on kuvannut Etelämantereella aiemmin tutkimusretkellä ollut ilmakehätutkija Mikko Sipilä.

Ankarat olosuhteet vaativat myös varusteilta paljon

– Liikumme täällä moottorikelkoilla, nasu-tela-ajoneuvoilla ja antarktisiin oloihin viritetyillä Hilux-maastoautoilla. Ja pidemmät siirtymät tehdään tietysti suksilentokoneilla, mutta seuraava lento on näillä näkymin edessä vasta helmikuussa, kun Aboalta lähdetään taittamaan matkaa kohti Suomea.

Satoja kiloja mitta- ja tutkimuslaitteita

– Päätieteenalat ovat geofysiikka ja meteorologia. Mukana on monta sataa kiloa mittalaitteita Suomesta ja kansainvälisiltä tutkimuslaitoksilta.

– Osa tutkimuslaitteista on pysyvästi Aboalla joko tekemässä mittauksia automaattisesti ympäri vuoden, tai ne otetaan suojistaan esiin ja pystytetään tutkimuskauden ajaksi ympäristöön. Osa laitteista taas on nyt ensimmäistä kertaa tieteentekijöidenkäytössä missään päin maailmaa, Nurminen selostaa.

Nurminen on matkalla mukana journalistina. Hän on retkikunnan jäsen, mutta on hankkinut rahoituksensa itse.