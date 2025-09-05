MTV Miss Suomi -finaalissa – seuraa lauantain suoraa lähetystä punaiselta matolta klo 17.45 alkaen

Katso:imgVoit seurata Miss Suomi -finaalin punaisen maton livelähetystä tästä.
Miss Suomi -finaalin punaisen maton vieraiden haastatteluja voit seurata tässä artikkelissa MTV Uutisten suorassa lähetyksessä. 

Miss Suomi -finaali käydään lauantaina 6. syyskuuta Espoossa Hybridiareena Hypessä. 

Gaalassa on paikalla toinen toistaan mielenkiintoisempia kutsuvieraita, joita MTV jututtaa punaisella matolla suorassa lähetyksessä noin kello 17.45 alkaen. 

IMG_6126Miss Suomi -finalistit vuosimallia 2025Miss Suomi

Uusi Miss Suomi valitaan noin kello 21.30. Vuoden 2024 Miss Suomi on Matilda Wirtavuori

Voit seurata livelähetystä tässä artikkelissa. 

