MTV Malmössä: "Kaaosviisut"

Kaupungin keskustassa järjestetty Israelin vastainen mielenosoitus sujui rauhallisesti, mutta itse viisuissa tunnelma on tiivistynyt kaaosmaiseksi. Hollannin edustaja suljettiin kilpailusta huonon käytöksen takia ja vain muutama tunti ennen finaalin alkua Käärijä ilmoitti, ettei hän halua jakaa Suomen pisteitä, koska se ei tunnu oikealta.

MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen on seuraamassa viisuja Malmö Arenalla.

Kohonen kertoo, että viisuviikolla Israelia vastaan on ollut useita protesteja.

Myös Norjan viime vuoden euroviisuedustaja on ilmoittanut, että hän ei jaa pisteitä.

– Hän oli Käärijää suorasanaisempi. Hän sanoi, että käynnissä on kansanmurha ja Palestiina tulee vapauttaa. Tänään kenraaliharjoituksiin eivät saapuneet kaikkien maiden edustajat. Voi vähän sanoa, että on tällaiset kaaosviisut menossa. Myös EBU on istunut niin eilen kuin tänään kriisikokouksissa, Kohonen kertoo.