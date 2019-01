MTV Alpeilla: Sadat sotilaat purkavat lumikaaosta saksalaiskylässä – "Täällä täydellinen katastrofi on nyt vältetty"

Erittäin sankka lumentulo on on aiheuttanut varatilanteita Keski-Euroopassa. Tuoreimman sääennusteen mukaan Alpeilla vesi- ja lumisateet taukoavat ylihuomenna. Saksassa ja Itävallassa katastrofaalinen tilanne jatkuu kuitenkin useissa kunnissa, sillä kattojen lumikuormaa on pienennettävä romahtamisvaaran takia.